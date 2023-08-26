غدًا.. بدء الدراسة بالمدارس الدولية في مصر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يُسمح للمدارس الدولية ببدء الدراسة للعام الدراسي المقبل خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس والذي يبدأ غدًا، وذلك بشرط التقدم بطلب رسمي لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة لبدء الدراسة بالمدرسة.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن موعد بدء الدراسة للمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون يوم 30 سبتمبر المقبل.

و أوضحت وزارة التعليم تفاصيل مدة الدراسة والامتحانات بالفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل ومدة إجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتي جاءت على النحو التالي:

تفاصيل الدراسة في العام الدراسي الجديد

- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.