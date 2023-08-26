«التعليم» تحقق في مزاعم الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة الدور الثاني

زعمت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» عبر تطبيق تليجرام تداول امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات.

وأكّد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع الصور المتداولة والمزعومة لامتحان الكيمياء والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي في التاسعة صباحا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه في حالة التحقق من الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة الدور الثاني، سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.