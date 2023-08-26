التعليم: ضبط 4 حالات غش في امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم، ورياضيات» امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء، بإجمالي 14739 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا، بإجمالي 5429 طالبا/ وطالبة، أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة مقاييس المفاهيم «الفيزياء»، بعدد 3 طلاب.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالبين بمحافظة القاهرة، وكفر الشيخ بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة «الكيمياء»، كما تم ضبط طالبين بمحافظتي «الغربية، والجيزة» بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الجغرافيا، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحان الدور الثاني

الجدير بالذكر، أن غدًا الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الرياضة التطبيقية الديناميكا، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء-الجيولوجيا، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات.