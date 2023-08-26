رئيس اللجنة الدولية لمكافحة التبغ: أغلب المدخنين من الدول الفقيرة

قال الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة التبغ، إن التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، منهم 1.3 مليون شخص من غير المدخنين المعرّضين للدخان غير المباشر، ويعيش نحو 80% من متعاطي التبغ في العالم وعددهم 1.3 مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

صفوت: نسبة التدخين السلبي في مصر خطيرة

وقال «صفوت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، إن نسبة من يتعرضون لـ التدخين السلبي في مصر خطيرة جدًا.

أسباب ارتفاع نسبة المدخنين في الدول الفقيرة

وأضاف رئيس اللجنة الدولية لمكافحة التبغ، أنَّ أغلب المدخنين من الدول الفقيرة في شرق المتوسط وإفريقيا، بسبب قلة الوعي، والحالة المزاجية.

وأشار الدكتور وائل صفوت رئيس اللجنة الدولية لمكافحة التبغ، إلى أن الكثير من الأمراض الخطيرة تكون مرتبطة بالتدخين.