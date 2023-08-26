نيابة سوهاج تشكل لجنة لبيان أسباب انهيار عقار أخميم.. وصرف تعويضات للمتضررين

شكلت النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، لجنة لمعاينة العقار الكائن في نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم بمحافظة سوهاج المنهار.

وأشرف على اللجنة المشكلة المستشار شعبان عبد الغني مدير النيابة الإدارية بسوهاج وضمت اللجنة كلا من المستشارة عبير عبد الكريم النجار، وعصام السيد ورئيس النيابة، وأسماء عبد الكريم وكيل النيابة.

الانتقال إلى موقع الحادث

انتقلت اللجنة إلى موقع العقار حيث قامت بإجراء المعاينة، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية «نيدة»، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.

تفاصيل الواقعة ومعاينة العقار

وبينت المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وانهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.

صرف إعانات للمتضررين

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من جراء الانهيار.

تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الرابع التحقيق، حيث قرر عصام أبو كريشة رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجاري استكمال التحقيقات.