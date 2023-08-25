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انهيار عقار خالٍ من السكان في أوسيم دون إصابات.. «قرار إزالة من 2017»

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:50 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
انهيار عقار.. أرشيفية

انهيار عقار.. أرشيفية

انهار عقار مكون من أرضي وطابقين، خال من السكان، صادر له قرار إزالة من 2017 في شارع أبوهريرة بأوسيم في الجيزة، دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتلقيه بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بشارع أبوهريرة.

على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار العقار بالكامل دون أي إصابات، وجرى إخلاء العقار المجاور المكون من أرضي وطابقين، ويقيم به 3 أفراد من عائلة واحدة، لحين انتهاء أعمال مجلس المدينة والتأكد من سلامة العقار حرصا على سلامتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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