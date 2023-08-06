انهيار شرفتين في عقار بالعجوزة دون وقوع إصابات

انهارت شرفتين في عقار بشارع السودان، دون إصابات بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بسقوط شرفتين من عقار بشارع السودان

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه ورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شرفتين من عقار بشارع السودان في دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ.

العقار جرى بناءه منذ 50 سنة

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط شرفتي الطابقين الثالث والرابع، المطلين على الممر الجانبي للعقار الذي يتكون من 5 طوابق، وأن الشقتين اللتين سقطتا لا يقطنهما أحد.

وجرى التقابل مع صاحب العقار، وبسؤاله قرر أن العقار بني من 50 سنة، ولا يتهم أحدا بشيء، وتم إخطار حي العجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.