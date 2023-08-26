عاجل.. إطلاق نار في العاصمة الدنماركية كوبنهاحن وأنباء عن سقوط مصابين

أعلنت الشرطة الدنماركية، قبل قليل، أن عدداً من المواطنين أبلغوا عن إطلاق نار مستمر في منطقة «كريستيانيا»، بالعاصمة كوبنهاجن، في حوالي الساعة 19:30 من مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، وسط أنباء عن سقوط عدد من المصابينن، بحسب ما ذكرت شبكة «السويد بوست».

إغلاق عدة شوارع

وقامت الشرطة بإغلاق شارع «Pusher» وشارع مجاور، فيما أكد مارتن كاجبيرج، رئيس الخدمة في شرطة كوبنهاجن، لوكالة «رويترز»، إن الشرطة تبذل جهودها في محاولة لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة ما حدث على وجه التحديد.

وكتبت الشرطة الدنماركية على منصة «إكس»، تويتر سابقاً، أن عدة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، دون أن تفصح عن عدد المصابين أو حالاتهم.