العثور على جثة طفل غارقا في بحر شبين القناطر بالقليوبية

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 12 عاما عثر على جثته غارقا في بحر شبين القناطر أسفل كوبرى عبوده دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

بلاغ بانتشال جثة طفل

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل عمره حوالي 12 عاما أسفل كوبري عبوده على بحر شبين بعزبة الوكلاء دايرة مركز شرطة شبين القناطر.

تحديد شخصية طفل غريق بالقليوبية

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "أحمد.م.م" 12 عاما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار الجهات المختصة التحقيق.