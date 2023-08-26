كرنفال وعلم 50 مترا في احتفالات الشباب بعيد القليوبية القومي

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم السبت، المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وانطلقت فعاليات المسيرة من أمام مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها حتى ديوان عام المحافظة.

مسيرة شبابية بعلم 50 مترا

وحملت السيارات ماكتات لإنجازات المحافظة في مختلف الإدارات الفرعية وفقا للتقسيم الإداري، وعلم مصر بطول 50 مترا حمله أعضاء فرق الجوالة، وحملة الأعلام والسواري.

كما شارك في الاحتفال فريق الموسيقى النحاسية من طلائع مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مركز الفنون، واختتمت المسيرة بعروض للفرق الكشفية وفرق الكاراتيه وأكاديميات كرة القدم، وعروض فنية وفنون شعبية.

اهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب

قال «الهجان» إن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق بالشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكينهم في القطاعات المختلفة وتحمل المسؤولية باعتبارهم أمل المستقبل، مشيرا إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب للاستفادة من طاقتهم في العمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بعيدها القومي في الـ 30 من أغسطس من كل عام، الذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، التي تعد من أهم معالم المحافظة السياحية.