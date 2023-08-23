خريطة أماكن تطعيم لقاح كورونا وشهادة الـ QR code في القليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن أماكن تقديم خدمة التطعيم الدولي للمواطنين حيث جرى توفير الخدمة في مكتب صحة رابع بالمركز الطبي ببنها، ومركز طبي حجازي التابع لحي شبرا غرب.

أنواع التطعيمات المتاحة بمكتب خدمات التطعيم الدولي

أوضحت الدكتورة فاطمة أبو جرة مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية لـ«الوطن»، أن الخدمة متوفرة برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتور وليد عبد المقصود وكيل الوزارة و توفر التطعيمات التالية: شلل أطفال فموي ومعطل وسولك- حمي صفراء - إنفلونزا موسمية رباعي - كوليرا- سحائي رباعي- تطعيم الكورونا.

أضاف مدير الطب الوقائي بصحة القليوبية، أنه يتم تقديم شهادات الـ QR code للمسافرين عبر مكاتب التطعيم الدولي.

أماكن تطعيم كورونا بالقليوبية

أعلنت المديرية عن توافر لقاح كورونا، وكذلك شهادة ال QR code بالأماكن التالية المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة في مكاتب.

- مكتب صحة بنها رابع

- مركز طبي بهتيم ثاني التابع لحي شبرا شرق

- مركز طبي حجازي التابع لحي شبرا غرب

- مركز طبي القناطر الخيرية

- مركز طبي خانكة أول- مكتب صحة ثاني بشبين القناطر

- مكتب صحة قليوب المحطة- مركز طبي كفر شكر

- مركز طبي الشباب التابع لإدارة العبور.

يُذكر أن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قد قامت بكثير من الجهود لمحاربة فيروس كورونا المستجد ولتوصيل اللقاح لكافة مستحقيه، بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبقيادة الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة