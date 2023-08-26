جمال شقرة: الإخوان استغلوا الدعوة ووالد حسن البنا حرض شباب التنظيم على العنف

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن والد مؤسس جماعة الإخوان عبدالرحمن الساعاتي له مقال مشهور في مجلة النذير يصف فيه حال المجتمع.

والد حسن البنا وجه شباب الإخوان بمعاقبة الخارجين عن الدين

وأضاف شقرة في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «والد حسن البنا وجه في مقال، شباب الإخوان لمعاقبة الذين خرجوا عن الدين وفقًا لتعبيره، وعندما تحلل النص تجد أن والد البنا يقول للشباب انزلوا للشارع وشوفوا من يحتاج للعلاج وجرعوه العلاج، واللي مفيش منه فائدة تخلصوا منه» مؤكدًا أن هذا المصطلح في حد ذاته يعكس العنف.

المقال يعد دعوة مبكرة جدًا لممارسة العنف عند الإخوان

وأكد «شقرة» أن هذا المقال يعد دعوة مبكرة جدًا لممارسة العنف عند الإخوان، مشيرًا إلى أن الإخوان ادعوا أنهم جماعة دعوية وتغلغلوا في نسيج المجتمع المصري، خصوصًا الطبقة المتوسطة على أنهم جماعة دينية دعوية.