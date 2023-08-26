جمال شقرة لـ«الشاهد»: السياسة كشفت حقيقة الإخوان

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية كان لديه كاريزما، وقدرة على تيسير نقل المفاهيم المتعلقة بالعبادات.

شقره: الناس كانت تتقبل كلامه وتستمع إليه.. لكن سرعان ما انكشف

وأضاف شقرة، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الناس كانت تتقبل كلامه وتستمع إليه، خصوصًا أن المجتمع وقتها كان يعاني مع الاحتلال.. لكن سرعان ما انكشفت هذه الحقيقة عندما دخل الإخوان العمل السياسي، واكتشف الناس أنها ليست جماعة دعوية، حيث اصطدموا بكل الأحزاب السياسية».

برنامج الشاهد

ويُذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.