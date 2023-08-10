الباحث سامح عيد: حسن البنا كان يؤمن بإجبار الناس على اتباع الإخوان ولو بالعنف

قال الكاتب والباحث سامح عيد، إن الإخوان كانوا يصنفون العلماء الذين من خارج الجماعة، ويطلقون عليهم «السائبين» أي الذين يعيشون خارج الجماعة، ومنهم الشيخ الشعراوي وغيره.

حلم حكم العالم لدى البنا

وأضاف عيد خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حلم حكم العالم لدى البنا جعله يظن أن آية «لتكونوا شهداء على الناس» أي لتكونوا أوصياء على كل الناس الذين لا يعرفون الطريق الصحيح من وجهة نظرهم.

مَن يقف في وجه جماعة الإخوان

وأوضح أن البنا كان يقول إن كل من يقف في وجه جماعة الإخوان هم «الثائرون الظالمون»، وهؤلاء يجب شرح الفكرة لهم، ولو لم يقتنعوا يجب حملهم على الإيمان بها، وكان من مبادئ البنا أنه يجب إجبار الناس على اتباعهم ولو بالعنف.