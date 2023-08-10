سامح عيد: الإخوان ينزِّهون حسن البنا من الأخطاء

قال الكاتب والباحث سامح عيد، إن «أحد المنشقين من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان مقربا مني، أراد أن يأخذ رأيي في أمور شخصية تخص زواجه، وحين رأوني أتحدث معه أخبروني أن هذا ممنوع»، كاشفا أن الإخوان ينزِّهون حسن البنا من الأخطاء.

الجماعة تقدس حسن البنا

وأضاف عيد خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه قال يوما ما إن حسن البنا له أخطاء، وبمجرد أن قال بهذا استدعوه للتحقيق، وصعد أحد الجبال وجلس في جلسة تحقيق 5 ساعات، وقيل له إنه ليس من الأدب أن تقول إن البنا أخطأ، بينما أحد الحاضرين في التحقيق قال إن سيدنا موسى «أخطأ» حين اعترض على الخضر.

الإخوان وصيغة غريبة للانضمام إلى الجماعة

وتابع الكاتب والباحث أن الإخوان كانوا يضعون في صيغة البيعة لدخول الجماعة صيغة بيعة الرضوان، وهي بيعة حرب بعد إشاعة مقتل سيدنا عثمان واستعداد المسلمين للحرب، لكن لا فائدة منها الآن.