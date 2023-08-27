عاجل.. مفاجأة بشأن صلاح بعد أنباء مغادرته ليفربول عقب لقاء نيوكاسل

كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن ارتفاع نسبة انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لصفوف اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا إلى 62%، في ظل التقارير الصحفية المرتبطة بمصير هذه الصفقة.

وأظهر الموقع أن نسبة انتقال محمد صلاح طبقًا للشائعات التي ارتبطت بمصيره، شهدت ارتفاعًا في نسبة انتقاله للفريق السعودي بالوصول إلى 62% بعدما كانت نسبة نجاح الصفقة أمس 59%، ليكون هناك ارتفاعا في نسب نجاح الصفقة.

نسب الهلال السعودي وميلان الإيطالي في ضم محمد صلاح

وشهدت نسب احتمالية الانتقالات الخاصة بمحمد صلاح، ثبات نسبة انتقاله لصفوف الهلال السعودي وتوقفها عند 12%، بينما شهدت نسبة انتقاله لميلان الإيطالي انخفاضها إلى 31% بعدما كانت 32%، حتى أمس الجمعة.