إصابة نجار سقط من الطابق الثاني.. اختل توازنه أثناء إصلاح «عشة طيور»

أُصيب نجار بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرح قطعي في الرأس بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني في أثناء إصلاحه عشة طيور في العجوزة بالجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط شخص من الطابق الثاني وإصابته.

تفاصيل سقوط نجار من الطابق الثاني

وانتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن المصاب نجار 45 عامًا، مصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال شقيقته أفادت بأنّ شقيقها المصاب اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني في أثناء إصلاحه عشة طيور، ولا تتهم أحدًا بشيء.

نقل المصاب إلى المستشفى

ونُقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.