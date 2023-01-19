سقوط طالبة من مبنى المدينة الجامعية في حلوان.. والنيابة تطلب تفريغ الكاميرات

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طالبة، سقطت من أعلي مبنى المدينة الجامعية بحلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

التحفظ علي كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء زميلاتها لسماع أقوالهن، ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل البلاغ حول الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقسم شرطة حلوان إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة حلوان، يفيد بوصول فتاة جثة هامده بإدعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، وتبين أنها طالبة في كلية الهندسة بجامعة حلوان، وبالفحص تبين ارتدائها كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وإصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف دموي خارجي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.