حبس متهم بمحاولة سرقة محتويات مدرسة ابتدائية في أوسيم بالجيزة

ألقت مباحث أوسيم القبض على عاطل أثناء سرقته أجهزة كهربائية من داخل مدرسة ابتدائية في أوسيم بمحافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محاولة سرقة مدرسة

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من خفير مدرسة ابتدائية، بضبط لص داخل المدرسة أثناء محاولة سرقة بعض الأجهزة.

وانتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وبسؤال خفير المدرسة أفاد أنه لاحظ قيام شخص بحمل بعض الأجهزة الخاصة بالمدرسة وتجميعها داخل فناء المدرسة، فأمسك به.

المقتنيات المسروقة

وتبين أن اللص عاطل، 40 سنة، والمسروقات عبارة عن شاشة كمبيوتر، و10 كاميرات مراقبة، وريسيفر، و8 كالون باب، و25 خلاط مياه بلاستيك.

وبمواجهة المتهم أمام المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.