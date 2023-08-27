أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ2265 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27-8-2023 استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم بعد انخفاضها أمس، إذ يواجه المعدن الأصفر موجة من التذبذبات الكبيرة في الأسعار منذ بداية شهر أغسطس الحالي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27-8-2023 حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 استقرارا منذ بداية تعاملات اليوم الأحد، إذ سجل سعره 1941 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، استقرارا خلال التعاملات الصباحية، وسجل 2265 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد هو الأكثر انتشارا للشراء في مصر خاصة الصعيد، كما أنه يعتبر أقل مصنعية من عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، استقرار خلال التعاملات الصباحية ووصل إلى 2589 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 هو العيار الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم الأحد 27-8-2023 في مصر التي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم هو الجنيه الذهب، وجاء سعر الجنيه الذهب بـ 18 ألفًا و120 جنيها.