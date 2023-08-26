انخفاض أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-8-2023، خلال التعاملات المسائية في محال الصاغة انخفاضا مقارنة بالأسعار الصباحية خاصة عيار 21 وهو الأكثر انتشارا بين المواطنين في مصر، ما لا يقل عن 2 جنيه للجرام.

وتستعرض «الوطن»، سعر الذهب اليوم حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، انخفاضا خلال التعاملات المسائية ووصل إلى 2589 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، تراجعا خلال التعاملات المسائية وسجل 2265 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، بعدما وصل في بداية التعاملات إلى 2275 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت إلى 1941 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1510 جنيهات، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2373 جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية 18120 جنيها، وذلك قبل إضافة الضريبة والمصنعية.