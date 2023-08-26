تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 26-8-2023 في محال الصاغة تراجعاً خلال التعاملات الآن، مقارنة بسعره في بداية التعاملات، وهو العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنين في مصر، وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت انخفاضاً خلال التعاملات الصباحية ووصل إلى 2589 جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت تراجعاً خلال التعاملات الصباحية وسجل 2265 جنيهاً للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، بعدما وصل في بداية التعاملات إلى 2275 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت إلى 1941 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1510 جنيهاً، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2373 جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية 18120 جنيهاً، وذلك قبل إضافة الضريبة والمصنعية.