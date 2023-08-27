خبير أثري يكشف تفاصيل عبارة شهيرة على جدران هرم «ميدوم».. «جاي أزور جدي»

كشف ناصر مكاوي، رئيس قسم الآثار المصرية بجامعة القاهرة، سر عبارة شهيرة مكتوبة على جدران هرم «ميدوم»، موضحا أن هذا الهرم كانت تقيم به شعائر دينية للملك المتوفى، وبداخله بعض المومياوات التي ترجع إلى الأسرة 18 بعد بناء الهرم بـ1000سنة، ومن أشهر تلك الكلمات «أنا جاي أزور معبد جدي سنفرو»، ومن هنا أخذ العلماء هذه العبارة دليلا على أن من بنى هذا الهرم هو الملك سنفرو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أن الهرم«ميدوم» أطلق اسمه على منطقة في مركز الوسطى في محافظة بني سويف، ومن أول الأهرامات الكاملة والذي يمثل بالنسبة للآثار المصرية اهتماما ولغزا كبيرا.

وتابع: « بعض العلماء أكدوا أن الذي بدأ في بناء هذا الهرم هو الملك هوني، لكن الوقت لم يسعفه لاكتماله، ومن أهم مميزات الهرم شكله على هيئة مدرجات مثله هرم زوسر، يتكون بدايته من 8 درجات ثم بعد ذلك يكسوها أحجار جيرية».