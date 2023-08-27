موعد الزيادة الجديدة للمعاشات.. نص قانون التأمينات يكشف التفاصيل

يبدأ أصحاب المعاشات في صرف معاشات شهرسبتمبر 2023، يوم الجمعة 1 سبتمبر، لتوضح التأمينات الاجتماعية إتاحة صرف المعاشات لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، من ماكينات الصراف الآلي «atm»، ومنافذ شركة فوري، كما يتاح الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

الموعد الفعلي للزيادة الجديدة للمعاشات

وعن موعد الزيادة الجديدة للمعاشات، نص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في المادة رقم 35 على ما يلى: «تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة».

نسبة زيادة المعاشات 2023

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه في شهر أبريل الماضي 2023، أي منذ 5 أشهر وبقرار رئاسي، زادت المعاشات بنسبة 15%، وتمّ صرفها بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، قبل موعد صرفها الفعلي بـ3 أشهر كما نص القانون، لافتة إلى أنّه تم تبكير صرف زيادة المعاشات 2023 .

صرف منحة استثنائية شهرية

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرّر صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه صُرفت مع معاش شهر نوفمبر 2022، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه الأمر الذي يؤكد أنّ أصحاب المعاشات والمستحقين.