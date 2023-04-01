قيمة زيادة المعاشات 2023.. «اعرف هتقبض كام النهاردة»

يبدأ اليوم أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 11 مليون مواطن في صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة المعلنة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وهى 15%، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وماكينات الصرف الآلي للبريد، وصرفها من منافذ فوري على مستوى المحافظات ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.. «اعرف هتقبض كام النهاردة».

قيمة زيادة المعاشات 2023

وبحسب مصدر مسؤول في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، فإنه يتم حساب زيادة قيمة المعاش من خلال ضرب المعاش في 15% وجاءت زيادة المعاشات على النحو التالي:-

- صاحب المعاش 1500 جنيه فيكون بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- ومن معاشه 1600 جنيه فيكون بعد زيادة المعاشات 1840 جنيها.

- ومن يتقاضى 1700جنيه بعد زيادة المعاشات سيكون 1955 جنيها.

- صاحب المعاش 1800 جنيه سيحصل بعد زيادة المعاشات على 2070 جنيها.

- وصاحب المعاش 1900 جنيه سيحصل بعد زيادة المعاشات على 2185 جنيها.

- ومن يتقاضى 2000 جنيه، بعد الزيادة سيكون 2300 جنيه.

- وفيما يتعلق بمن يتقاضى 2100 جنيه بعد زيادة المعاشات سيكون 2415 جنيها.

- وعن من يتقاضي 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- وصاحب المعاش 2300 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- ومن يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- وفيما يتعلق بمن يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

- وصاحب المعاش 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

- وعن من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- وكذلك من يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

-و من يتقاضى3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيها.

- وفيما يتعلق بمن يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- من يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- من يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.