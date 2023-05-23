آخر أخبار المعاشات 2023.. زيادة 15% يستفيد منها 11 مليون مستحق

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد، صرف معاشات شهر يونيو، خلال أيام قليلة، وتحديدا يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، بنهاية الأسبوع المقبل، من خلال ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2023.. 1635 جنيها

وعن آخر أخبار المعاشات 2023، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر يونيو 2023، سيكون بالزيادة المقررة 15%، للشهر الثالث على التوالي، حيث تم صرفها لجميع المستحقين عن شهر أبريل ومايو الجاري.

وفيما يتعلق بآخر أخبار المعاشات 2023، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحد الأدنى لزيادة معاشات شهر يونيو المقبل قيمته 170 جنيها، والحد الأقصى للزيادة قيمته 1635 جنيها، لجميع مستحقين المعاشات.

الخدمات الإلكترونية المتاحة لأصحاب المعاشات عبر موقع «التأمينات»

وفيما يتعلق بآخر أخبار المعاشات 2023، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، بينها: «الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، إمكانية تعديل جهة صرف المعاش، إمكانية تقديم طلب معاش استثنائي».