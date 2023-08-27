الجامعة العربية: اجتماع للفريق المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، بعد غد الثلاثاء، ولمدة يومين أعمال الاجتماع الأول للفريق التفاوضي المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى، بمشاركة وفد يضم رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي والوزير المفوض فالح ماجد المطيري مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام وعبد المنعم السباعي من نفس الإدارة.

الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام

يأتي الاجتماع تنفيذًا للقرار رقم 533 الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة 53 التي انعقدت في يونيو الماضي بالرباط بشأن اعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، وتشكيل فريق تفاوضي لهذا الغرض، وقال السفير "خطابي"، في بيان للجامعة العربية اليوم الأحد، إن عقد الاجتماع تم بالتشاور مع بلد الرئاسة وذلك مباشرة بعد استكمال هيكلة الفريق برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كل من الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية بالإضافة إلى اتحاد الإذاعات العربية.

دراسة جميع الجوانب التنظيمية

وأضاف السفير «خطابي» أن هذا الفريق، الذي يضم كفاءات من ذوي الخبرة القانونية والاختصاص في المجال الرقمي والاتصالات، وسوف يدرس كل الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع الشركات الإعلامية الكبرى وفق رؤية عربية متماسكة ترتكز على محاور الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة المعتمدة من طرف مجلس وزراء الإعلام.

وأعرب عن استعداد قطاع الإعلام والاتصال للتعاون مع الفريق، رئاسة وأعضاء، للخروج بتوصيات كفيلة بإرساء مقاربة متكاملة مع كبريات شركات المشهد الرقمي العالمي في نطاق ضوابط وآليات محكمة على صعيد العائدات الضريبية وكذا حماية المحتوى الإعلامي العربي من التداول الزائف وخطابات العنصرية والتطرف والكراهية وازدراء الأديان، فضلا عن إنصاف المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية واحتواء الاستخدامات التي تعمد لتحريف الحقائق التاريخية والعمرانية والتراثية للشعب الفلسطيني.