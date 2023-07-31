خلال الساعات الماضية، عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وحرص على تهنئة الطلاب متمنيًا لهم مستقبلًا باهرًا، ويرغب عدد كبير من أولياء الأمور في معرفة مصاريف الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة، حتى يتمكن الطلاب من التقديم بسهولة.

مصاريف الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة لعام 2023-2024

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، أعلن الموقع الرسمي للجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة مصاريف عام 2023-2024 والأوراق المطلوبة، وأوضحت أن الدراسة تتبع نظام الساعات المعتمدة، ويجرى احتساب الرسوم الدراسية بناءً على إجمالي عدد الساعات المعتمدة التي سجلها الطالب، بالإضافة إلى تكلفة الكتب التعليمية.

وأشارت الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة، عبر موقعها الرسمي، إلى أن تكلفة الساعة المعتمدة 780 جنيها، ورسوم طلب التقديم 100​0​ جنيه مصري تُدفع مرة واحدة وغير قابلة للاسترداد، مضيفة أن الرسوم الإدارية للفصل الدراسي كالتالي:

- رسوم كلية التصميم الجرافيكي: 3​​710 جنيهات.

- رسوم كلية الوسائط المتعددة: 3​​710 جنيهات.

- رسوم كلية إدارة الأعمال: 2210 جنيهات.

- رسوم كلية علوم الحاسب: 2210 جنيهات.

- رسوم كلية كلية الدراسات اللغوية: 2210 جنيهات.

ويدفع الطلاب الدوليون نفس الرسوم الدراسية التي يدفعها المصريون، وسداد الرسوم عن طريق قسم المالية في مبنى الجامعة أو الانترنت، ولا يسمح بنظام الأقساط لفصل القبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة

وعن الأوراق التي يحتاجها طلاب الثانوية العامة 2023 للتقديم في الجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة، هي:

- أصل كشف درجات الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- نسخة من البطاقة الشخصية.

- 3 صورة شخصية.

- للذكور المصريين استمارة 2 جند و استمارة 6 جند.

- للأجانب فقط 5 صور من جواز السفر.

- فى حالة دراسة الطالب فى جامعة أخرى يرجى إحضار كشف الدرجات الاصلى ووصف المقررات لإتمام إجراءات المعادلة.

- شهادة التويفل إن وجدت على أن لا يكون قد مضى سنتان على الشهادة.

- رقم الطلب الذي جرى الحصول عليه بعد التقديم عن طريق الإنترنت.

- إحضار أصل الـTOEFL أوالـILETS إن وجد.​

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

وأتاحت «الوطن» لقرائها على مستوى الجمهورية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات عبر موقع «الوطن»، من خلال النقر هـــنا، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع بوابة الوطن الخاص بالنتيجة، من هــــنا.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على نتيجة الثانوية العامة.

- تظهر تفاصيل النتيجة.