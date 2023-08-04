محلل سياسي: يجب تشكيل لجنة من الجامعة العربية لإقرار الدستور في لبنان

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن اتفاق الطائف وضعته الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية، لكن المشكلة أنها لم تتابع تنفيذ، والآن لماذا لا تتشكل لجنة من الجامعة العربية تذهب لبيروت وتدعو لاجتماع للمجلس النيابي ولا تخرج من هناك إلا مع ممارسة كل الضغوط الممكنة حتى يتم إقرار بنود الدستور.

الصدام في مخيم عين الحلوة

وأضاف «الرز»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن ما يحدث الآن في مخيم عين الحلوة «بوابة الجنوب اللبناني» نوع من التصادم العسكري المسلح بين حركة فتح التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وما بين متطرفين سواء تحت اسم جند الشام أو فتح الإسلام.

لا وجود للدولة اللبنانية داخل المخيمات

وعن سبب وقوع هذا الصدام، أوضح أنه معروف أنه داخل المخيمات لا وجود للدولة اللبنانية، كما أنه داخل المخيمات الكثير من الأمور التي تجري وليس لها علاقة بالنضال الوطني الفلسطيني، مثل تهريب المخدرات والفساد وغيرها.