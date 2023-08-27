4521 متقدما للمشاركة في ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، إغلاق باب التقدم للمشاركة في الورش الفنية المقامة على هامش المهرجان، مساء أول أمس الجمعة مع حلول الساعة 12 بعد منتصف الليل، إذ وصل العدد إلى 4521 طلبًا للمشاركة.

ومن المقرر أنَّ تتواصل لجنة الورش بالمهرجان الذي ينطلق أول سبتمبر، مع من يتم اختيارهم للمشاركة تليفونيا، بعد اختيار الأعداد المحددة لكل ورشة من الورش الثمانية التي تعقد على هامش الدورة الثلاثين، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، على مسارح القاهرة.

8 ورش بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وتتشكل لجنة الورش في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من: الدكتور دينا أمين مدير المهرجان (رئيسا للجنة)، وعضوية كل من: شاهندة أحمد، ولينا صقر.

انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أول سبتمبر

ويقدم المهرجان خلال دورته الثلاثين، 8 ورش مجانية في مختلف العناصر المسرحية، تقام بالتزامن مع فعاليات المهرجان، حيث يقدم ورشة رسم وبناء الشخصية ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية Meisner ويقدمها الفنان نديم وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر.

ويوما 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة بروڤة ممتدة وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي وتقدمها الفنانة داليا صبور، وورشة تنمية مصادر التمويل ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر.

وورشة موسيقى الجسد والمسرح تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر، وورشة أصول ومبادئ المسرح الارتجالي ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.