رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على عصابة سرقة ماكينات الري في البحيرة

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الأحد 27 أغسطس 2023
القبض على شخص - أرشيفية

القبض على شخص - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي في البحيرة، تخصّص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام 7 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصّص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

وضُبط المتهمون وبحوزتهم سلاحين ناريين، ومبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وأرشدوا عن المسروقات 8 ماكينات ري، وكمية من المفاتيح والمفكات وتروسيكل مستخدم في الوقائع، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

القبض على 100 تاجر سلاح ومخدرات في حملة أمنية بـ3 محافظات

ضبط 18 ألف عبوة مياه معدنية وغازية مجهولة المصدر في حملة أمنية بالمنوفية

حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية

«الداخلية»: حملة أمنية تضبط 347 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة نارية
بقلم محمد بركات