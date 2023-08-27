القبض على عصابة سرقة ماكينات الري في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي في البحيرة، تخصّص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة قيام 7 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصّص في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية.

وضُبط المتهمون وبحوزتهم سلاحين ناريين، ومبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وأرشدوا عن المسروقات 8 ماكينات ري، وكمية من المفاتيح والمفكات وتروسيكل مستخدم في الوقائع، واتخذت الإجراءات القانونية.