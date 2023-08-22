القبض على 100 تاجر سلاح ومخدرات في حملة أمنية بـ3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن سوهاج وأسوان وأسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات، أسفرت جهودها عن ضبط 103 تاجر مخدرات وسلاح.

ضبط 33 قطعة سلاح ناري بحوزة 27 متهما

في مديرية أمن سوهاج، جرى ضبط عدد 33 قطعة سلاح ناري بحوزة 27 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، عبارة عن 3 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش – 20 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة

تمكنت مديرية أمن أسوان من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدري الهيروين والشابو .. بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

ضبط 3 قطع أسلحة نارية بحوزة 3 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد 807 أحكام قضائية متنوعة.

ضبط تشكيل عصابي ضم اثنين من العناصر الإجرامية =لهما معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة.

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد 53 قطعة سلاح ناري 15 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – طبنجة – 21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 42 متهما لعدد 17 منهم معلومات جنائية.

ضبط 11 قضية اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 4,310 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 14متهم لـ9 منهم معلومات جنائية.

كما جرى تنفيذ 551 حكما قضائيا متنوعا، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.