«الداخلية»: حملة أمنية تضبط 347 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة نارية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 347 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة خلال 24 ساعة، وحققت النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 252 قضية مواد مخدرة بإجمالى 278 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 123,115 كيلوجراما.

كمية من مخدر البانجو وزنت 39,400 كيلوجرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 16,380 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,027 كيلوجراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12,500 كيلوجرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 3,005 كيلوجرامات.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,200 كيلوجرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 70 جراما.

كما تم ضبط 1608 أقراص مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 108 قطع سلاح نارى بحوزة 69 متهما، وذلك على النحو التالي:

17 بندقية آلية.

15 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

72 فردا محليا.

332 طلقة مختلفة الأعيرة.

15خزينة متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

192 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 62721 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

235 حكم جناية.

20964 حكم حبس جزئي.

3405 أحكام حبس مستأنف.

29995 حكم غرامة.

8122 مخالفة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 17 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 334 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.