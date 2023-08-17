ضبط 18 ألف عبوة مياه معدنية وغازية مجهولة المصدر في حملة أمنية بالمنوفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة المنوفية، أسفرت جهودها عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، نستعرضها على النحو التالي:

نتائج الحملة المكبرة في محافظة المنوفية

- في مجال حماية الثروة الزراعية «الأعلاف الحيوانية»، تم ضبط مدشة أعلاف دون ترخيص بمضبوطات بلغت 3.5 طن مواد خام، تستخدم في تصنيع الأعلاف دون بيانات ومجهولة المصدر.

- في مجال حماية البيئة «الصحة»، تم ضبط مخزن منظفات صناعية دون ترخيص بمضبوطات بلغت 15 طن منظفات صناعية، دون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

- في مجال حماية البيئة «المواد الغذائية»، تم ضبط «مخزن- شركة» دون ترخيص بمضبوطات بلغت 12 ألف عبوة سناكس متنوعة، و300 عبوة ماء ورد متنوعة، و18 ألف عبوة مياة معدنية وغازية متنوعة دون بيانات ومجهولة المصدر.

- في مجال حماية البيئة «التفتيش البيئي»، تم ضبط مستودع حديد تسليح وأسمنت، ومؤسسة للتجارة والتسويق، لوجود مخالفات بيئية تتمثل في مزاولة النشاط دون ترخيص، عدم وجود سجل بيئي، التخلص غير الآمن من المخلفات، عدم وجود الموافقة البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.