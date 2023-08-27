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«القومي للترجمة» يشارك بأحدث إصداراته في معرض السويس للكتاب

كتب:

إلهام الكردوسي
12:28 م | الأحد 27 أغسطس 2023
المركز القومي للترجمة في معرض السويس للكتاب

المركز القومي للترجمة في معرض السويس للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض السويس للكتاب، في دورته الأولى، والتي تستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أحدث وأهم إصداراته، منها «حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة»، و«دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق»، و«اللوبي العربي»، و«تاريخ مختصر للكون»، و«تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي»، و«ثمن عدم المساواة»، و«مدارات المجاز في الخطاب»، و«حضارة مصر القديمة».

كما يشارك المركز بـ «الأفريكانية»، و«تدبر الكِبر»، و«الصعود العالمي للشعبوية»، و«مقدمة في التصوف المسيحي»، و«الاستشراق هيمنة مستمرة»، و«اللسانيات»، و«علم النفس الاجتماعي للجندر»، و«التفسير الإبداعي للأحلام»، و«تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية»، و«عقولنا تتحدث»، و«حلة إلى أرض الميعاد»، و«التدين والحراك في مصر»، وغيرها من الإصدارات.

 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي