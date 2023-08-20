«القومي للترجمة» يحتفل بصدور الطبعة العربية من كتاب «المعرفة المستدامة»

يحتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بصدور الطبعة العربية من كتاب «المعرفة المستدامة.. نظرية في الدراسات البينية» والفائز بمسابقة شباب الجامعات في دورتها الأولى بحضور الفريق الفائز، في تمام الساعة 12 من ظهر الثلاثاء المقبل، في قاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.

والفريق الفائز من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، يتكون من مشرف الفريق الدكتور مرسي عواد، مدرس الأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، وأعضاء الفريق وهم، الدكتور محمد العشري، الدكتورة سمر حجازي، الدكتورة اّية خضر، والدكتور محمود مجدي، ويدير الندوة الناقد الدكتور هشام زغلول مدرس النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة . والعمل من تأليف روبرت فرودمان ومن تقديم الدكتور أحمد درويش.

‎يذكر أنّ المركز القومي للترجمة ‎احتفل الأربعاء الماضي بصدور الطبعة العربية من رواية القرية، وهي الرواية الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية، بحضور الفريق الفائز.