«الداخلية»: تحرير شاب خطفه 6 متهمون في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة خطف شخص بمحافظة الإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة، وتم تحرير المُختطف.

اختطاف شخص وطلب فدية

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من ربة منزل، ذكرت فيه أنها خلال استقلالها إحدى سيارات الأجرة «تاكسي»، وبصحبتها شقيق زوجها، فوجئا بسيارة ملاكي يستقلها شخصان قاما باستيقافهما وإنزال شقيق زوجها عنوة واصطحابه ولاذا بالهرب، وبعدها ورد اتصال هاتفي من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول، وطلب منها مبلغ مالى نظير تحرير المذكور.

وتم تشكيل فريق بحث، بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وسيدة، لأربعة منهم معلومات جنائية.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 5 من المتهمين، وتم إطلاق سراح المجني عليه من الشقة المُحتجز بها، والكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وبمواجهتهم، أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وحضوره لمدينة الإسكندرية، فاختمر في ذهنهم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.