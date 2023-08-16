المشدد 7 سنوات لطالب بتهمة خطف طفلة والتعدي عليها في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة وأحمد أبوالقاسم بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة ترجع إلى مارس الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2023 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج عندما وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للمدعو المتهم «م.أ»، 22 عاما، طالب، بتهمة خطف الطفلة «ر.ه»، من أمام مقر سكنها على دراجته البخارية إلى المقابر بمركز أخميم، المقابر القديمة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضها وجرى ضبط المتهم واعترف بالواقعة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 7 سنوات خلال أقل من 5 شهور تحقيقا للعدالة.