إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة خطف تاجر سيارات بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة خطف صاحب معرض سيارات، مع استمرار حبس المتهمين.

خطف تاجر سيارات

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من تاجر سيارات، يفيد بأنه حال سيره بالسيارة ملكه، فوجئ بسيارة «ميكروباص» يستقلها مجهولون قاموا بإيقافه واستقلال السيارة صحبته، والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات، أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص «أحدهم يعمل طرف المجني عليه»، ولثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، بحوزة أحدهم السيارة المشار اليها، وفرد خرطوش المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على اختطاف المجني عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالي، وذلك بمساعدة أحدهم مستغلًا طبيعة عمله لدى المجني عليه، من خلال تحديد خط سيره، وإبلاغ باقي المتهمين فور تحركه، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الخطف: تصل للإعدام

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي محمود عبدالله، في تصريحاته لـ«الوطن» أنه وفقًا لتعديل القانون للمادة 290، على أن تصبح عقوبة الخطف تكون الإعدام، في حالة إذا تم خطف الشخص بالتحايل أو تم هتك عرضه، أو تم ذلك بالإكراه تكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة طلب فدية بناًء على جريمة الخطف، تكون العقوبة السجن المشدد، وتبدأ من 15 عامًا، حتى 20 عامًا، لكن في حالة إن كان المخطوف طفل أو انثي، تقع عليه عقوبة السجن المؤبد، أما حالة إذا اقترنت الجريمة بأي جناية أخرى، أو هتك عرض المخطوف، تكون عقوبته في الإعدام.