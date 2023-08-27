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افتتاح معرض الحرف اليدوية التراثية بمشروع «أيادي مصر»

كتب:

مني عبد الله
05:02 م | الأحد 27 أغسطس 2023
معرض الحرف التراثية بمنصة أيادي مصر

معرض الحرف التراثية بمنصة أيادي مصر

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، معرض منتجات الحرف اليدوية التراثية المختلفة باختلاف ثقافات محافظات مصر المختلفة بمشاركة منصة أيادي مصر في كافة محافظات مصر، وذلك بفندق بيرميدز الدقي وسوف يستمر لمدة يومين.

منتجات تعبر عن الهوية الثقافية وفلكلور شعبي

وتفقد الوزيران كل أجنحة المعرض وأعربا عن سعادتهما البالغة بمدى جودة المنتجات وكمية العارضين المسجلين على منصة أيادي مصر، وضم المعرض منتجات مختلفة عبرت عن الهوية الثقافية لكل محافظة مثل مفروشات وسجاد يدوي وأخشاب والفخار ومنتجات النحت على الخشب ومنتجات، كما تم عرض استعراضات فلكور الفن الشعبي الأسواني.

 

تمكين المرأة أولوية لدى الدولة

ومن أهداف المعرض تسليط الضوء على النماذج الإيجابية وخاصة السيدات والتي تبدع في الصناعات المختلفة بهدف تمكينهن اقتصاديا وجتماعيا وتفعيل دورهن من خلال وحدة تكافؤ الفرص في محافظات مصر، إذ اجتهدوا على تجميع منتجين الحرف اليدوية بأنواعها في كل مكان وتجميعهم في مكان واحد لتبادل الخبرات والثقافات.

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بقلم مني عبد الله