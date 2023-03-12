محافظة كفر الشيخ تشارك في جناح منصة «أيادي مصر» بسجاد وكليم فوه

شاركت محافظة كفر الشيخ، بسجاد وكليم فوه الهاند ميد في جناح منصة «أيادي مصر»، التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمُقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ56 في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، بحضور الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المحافظة شاركت في المعرض بسجاد الهاند ميد

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شاركت في المعرض بسجاد وكليم فوه الهاند ميد، الذي افتتحه وتفقده اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات، مؤكدا أن المحافظة شاركت بالعديد من المعروضات المصنوعة من «صوف مودرن، وبارز، وقطن بيور، وشاجي طبيعي، وقطن مخلط، وكتان، وقطيفة، ورمش»، إضافة لأعمال بدوية، «إسلامي، وجوبلان، ولوح، ومشيات».

محافظ كفر الشيخ: المحافظة تولي اهتماما شديدا بصناعة الكليم

وأكد «نور الدين»، حرص القيادة السياسية، ومحافظة كفر الشيخ على دعم الصناعات الصغيرة، ولاسيما الصناعات الحرفية، لما تُمثله من أهمية كُبرى وتنمية حقيقية في المجالات المختلفة، ولما كانت صناعة السجاد والكليم في مصر علي وجه العموم، وفوه على وجه الخصوص تشتهر بشهر عالمية نتيجه جودة الصناعة العالية ودقة المصنعين وحرفيتهم التي لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخر.

ولفت إلى أن المحافظة تولي اهتماماً شديداً لتلك الصناعة، وقد قامت المحافظة بالتنسيق مع الشباب والرياضة وفرع المجلس القومي للمرأة بتنظيم دورات لتعليم حرفة السجاد والكليم، والتسويق الإلكتروني للمصنعين، ضماناً لسهولة انتشار الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التسويق.

المحافظ يُشيد بجودة المنتجات والحرفية العالية

وأشاد «نور الدين»، بجودة المنتجات، والحرفية العالية التي يتسم بها مصنعي السجاد والكليم في فوه، والتي تعتبر أحد كنوز محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلي علي حرص المحافظة علي دعم وتنمية الصناعة بكل السُبل وذلك لأنها تعتبر أحد أهم ركائز التنمية داخل محافظة كفر الشيخ.

وأضاف «نور الدين»، إن المحافظة لديها صناعة لها تاريخ، ومخزون كبير لدى الصنايعية، منوهاً أنه جرى التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى لعمل مبادرة للنهوض بصناعة الكليم بفوه، والمرحلة الأولى، تم شراء كل الراكد من السجاد لاستخدامه في منازل سكن لكل المصريين، وهذا في حد ذاته تسويق كبير، وسيتم تدريب عدد من الشباب ليشربوا المهنة من كبار الصنايعية الذين عملوا لمدة تزيد عن 55 سنة فيها، وبروتوكولات ليأخذ السجاد مكانته، إضافة لتوزيع نول على عدد من الشباب والفتيات.