«التنمية المحلية»: منصة «أيادي مصر» تروج لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة أيادي مصر قامت بشراكة استراتيجية على مدار 3 سنوات مضت بين الوزارة وصندوق الأغذية العالمي وإحدى الشركات، مشيرًا إلى أنها عبارة عن منصة متكاملة للتسويق الإلكتروني يسجل فيها صغار المنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر في كل أنحاء الجمهورية.

27 وحدة في محافظات الجمهورية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «لدينا 27 وحدة في 27 محافظة مصرية، وهذه الوحدات تكون تحت إشراف نواب المحافظين وتدرب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على التسجيل للمنصة وتصوير منتجاتهم بشكل حرفي».

كيف نشتري منتجا من منصة أيادي مصر؟

وتابع: «يمكن الدخول على منصة أيادي مصر ونختار المنتج ونقوم بعمل أمر شراء، ويجرى تغليف وتعبئة المنتج ويصل البيت والدفع يكون إلكترونيا وتعتبر سوقا مفتوحا، بالإضافة إلى المعارض التي تشرف الوزارة عليها في المحافظات المصرية».