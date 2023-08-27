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مصرع جامع خردة صعقا بالكهرباء في البدرشين بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:47 م | الأحد 27 أغسطس 2023
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

 لقي جامع خردة مصرعه صعقا بالكهرباء في البدرشين بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة اخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأهالي بوجود حادث صعق كهربائي ضغط عالٍ ومتوفى، جامع خردة 40 سنة، وأثناء قيامه بجمع الوردة فتح باب المحول الكهربائي مما أدى إلى صعقه ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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