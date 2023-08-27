جامعة عين شمس تنظم احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء والمصابين

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن وذلك بمقر الجمعية «فرع الوفاء والأمل بمدينة نصر».

وتضمنت الاحتفالية تقديم طلبة الكلية عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية الوطنية والمقتطفات الإبداعية، التي تمثل التراث الثقافي والوطني التي نالت إعجاب الحاضرين.

بدأ الاحتفال بكلمة اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أكد فيها أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدًا في دعم كل من بذل الغالي والنفيس من أبنائها لحماية الوطن وصون مقدساته، مرحبًا بالمشاركين في الاحتفالية، مشيرًا إلى أهمية تلك الفاعليات في تقديم الدعم المعنوي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم.

كما ألقى الدكتور أسامة السيد الحجري عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس كلمة وجه خلالها الشكر لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية لما تحملوه من أجل الحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ودعم مقاومات البناء والتنمية في كافة ربوع الوطن.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي جامعة عين شمس.