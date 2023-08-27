«علوم الفضاء»: الدول الصناعية الكبرى أكبر إنتاجا للتلوث والغازات الدفيئة

أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن العالم أصبح يدرك وجود التغيرات المناخية، وعلينا بحث كيفية التخلص من التداعيات والمخاطر على البيئة.

الصين وأمريكا أكبر إنتاجًا للتلوث والغازات الدفيئة

وأضاف «النهري»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الدول الصناعية الكبرى مثل الصين وأمريكا أكبر إنتاجًا للتلوث والغازات الدفيئة، مناشدًا الدول النامية بتقليل أو الامتناع عن الاستيراد منها لتقليل إنتاجهم.

الدول الصناعية الكبرى لا تهتم بالبحث عن وسيلة للحد من استخدام الوقود الأحفوري

وتابع أن الدول الصناعية الكبرى لا تهتم بالبحث عن وسيلة للحد من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لحرائق الغابات بشكل كبير، وحدوث الفيضانات والأعاصير، مشددًا على ضرورة استخدام الدول الصناعية الكبرى للطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية وتداعياتها، مؤكدًا أن مصر تضرب مثلا كبيرا للعالم أجمع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.