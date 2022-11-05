جهود جامعة بنها في مواجهة التغييرات المناخية.. 54 بحثا ووحدات تنمية ومحاكاة

تحرص جامعة بنها على أن يكون لها دور في الحد من التغيرات المناخية وذلك تزامنًا مع قمة المناخ التي تواجه موجات الجفاف التي تهدد بانخفاض الإنتاج، وخفض المياه، حيث تحملت جامعة بنها على عاتقها دراسة مدى تأثير التغير المناخي على الإنتاج الزراعي لتتبع الجامعة استخدام الصوب الزراعية للتغلب على التغير المناخي المفاجئ والحاد والتحكم في الإجهاد المائي ورصد التغيرات المناخية بالمنطقة والكوارث والأزمات وكيفية مواجهتها والحد منها.

«الوطن» تستعرض جهود جامعة بنها لمواجهة التغييرات المناخية عن طريق تبني الكثير من الأبحاث والدراسات عن أزمات الأمن البيئي والتغيرات المناخية والكربون المتصاعد تزامنًا مع انطلاق قمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ

جامعة بنها والمتغيرات المناخية

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها إن الجامعة تولي إهتماما خاصا بقضايا المناخ من خلال الدراسات المختلفة وإنتاج سلالات من الحيوانات المتأقلمة مع التغييرات واستنباط المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف ومشروعات السيارات منخفضة التلوث ووحدة مواجهة التغييرات المناخية والتنمية المستدامة ومنها استنباط هجين ذرة شامية مميزة تتحمل الجفاف ومشروع الصوب العضوية بكلية الزراعة ومحطة الأرصاد الجوية بكلية الزراعة ووحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

أنشطة جامعة بنها لمواجهة التغييرات المناخية

أوضح رئيس جامعة بنها أن الجامعة تسعى لبذل جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 استعدادا تزامنا مع انطلاق قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ. وكذلك لتحقيق أهداف الاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030 من أجل الحفاظ على البيئة التحسين نوعية، مشيرا إلى أن أنشطة الجامعة المتعلقة بملف مواجهة التغيرات المناخية كالتالي:

تدشين وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتي جرى افتتاحها لرصد الأنشطة والإنجازات المتعلقة بالتغيرات المناخية في جامعة بنها والتدريب على التنمية المستدامة ونشر الوعي البين في المجتمع حول أثار التغير المناخي ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال التنمية المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية.

54 مشروعًا بحثيًا في مجالات المتغييرات المناخية

وأضاف أن أنشطة الجامعة تضمنت 54 مشروعا بحثيا ضمن المشروعات البحثية المتعلقة بالتغيرات المناخية بجانب 25 مقررللدراسات العليا و51 مقررا في مرحلة البكالوريوس 445 بحثا متعلقا بالمتغيرات المناخية و56 ندوة وورشة توعوية بالتغيرات المناخية وإنشاء 60 مركزا ووحدة موجهة لخدمة المجتمع منها 9 مراكز للتغيرات المناخية مشيرا أنه جري تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتعلقة بالتغيرات المناخية ب26 ندوة وورشة بقرى ومدن محافظة القليوبية وافتتاح مؤتمر عن تغير المناخ ومستقبل الثروة الحيوانية: تحديات وآفاق بكلية الطب البيطري وندوة التغيرات المناخية التي نظمتها جامعة بنها.

انجازات جامعة بنها ضمن الجامعات الخضراء

وأكد أن الجامعة حصلت على المركز 347 عالميا والمركز الرابع أفريقيا والرابع محليا في مجال التنمية المستدامة لعام 2020 طبقا لتصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة الذي تم بواسطة جامعة أندونيسيا مشيرا إلى فور طلاب كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها من كلية الدفاع الجوي من ابتكار علمي روبوت يعمل على إزالة بقع الزيوت من المسطحات المائية وتجميع المخلفات الطافية والفوز بالمركز الأول في هاكاثون الحلول الذكية للحفاظ على المياه وفوز طلاب برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات بشبرا بالمركز الثالث عن التدوير الذكي في الهاكاثون والذي نظمته جامعة بنها بمشاركة 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة بجانب تصنيع سيارة كهربائية صديقة للبيئة.

محطة الطاقة الشمسية بهندسة بنها

وقال رئيس جامعة بنها إنه جرى تنفيذ محطة طاقة شمسية بجامعة بنها أعلى مبني كلية الهندسة ببنها بهدف إنتاج طاقة نظيفة وإنتاج سلالات جديدة من حيوانات متأقلمة لمواجهة تغييرات المناخ بزراعة مشتهر منها سلالة أرانب مشتهر وسلالة دجاج بنها بجانب إنتاج أصناف من الأرز مبكرة النضج تتحمل الجفاف بكلية الزراعة جامعة بنها مشروع مصري صيني ووحدة إنتاج سمك البلطي فني المزرعة السمكية وتعمل بنظام تدوير المياه بطاقة 150-200 طن سنويا.

نماذج محاكاة الأبحاث العلمية في قضية التغييرات المناخية

ولفت إلى أن جامعة بنها نجحت في تجهيز نماذج محاكاة لمخرجات الأبحاث العلمية في قضية التغيرات المناخية هي:تأثير التصميم المستدام في قطاع الإنشاءات على التغير المناخيدراسة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الداخلية للمباني الخضراء والتقليدية.

إنتاج سلالات من الأرانب.

إنتاج سلالات الدجاج أكثر تكيفا مع ظروف التغيرات المناخية.

تعزيز المعاملة الخارجية للميثيل جلبوكسال قدرة الألدهيد التفاعلية على إزالة السموم وقسوة الصقيع لمحصول القمح.

دراسة تأثير التغيرات المناخية على إنتاج الذرة الشامية في مصر بهدف دراسة التكيف المناخي للنبات.

نموذج شبه صناعي لبطارية المغنسيوم كبريت بهدف تطويره تبدیل مستقبلي واعد لبطاريات الليثيوم.

نموذج مبتكر عن قرن مطور صديق للبيئة لإنتاج الفحم النباتي.

نماذج مبيدات صديقة للبيئة لمكافحة الآفات والحشرات الطفيلية.

تصميم مبتكر وفعال من حيث التكلفة لتوربينات.