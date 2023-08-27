وزير الاقتصاد الألماني يحذر من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على الطاقة

حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من التأخر في التحرك لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية بالناتج المحلي الإجمالي الوطني للدولة، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

ألمانيا لديها صعوبات اقتصادية بسبب أزمة الطاقة

وأضاف أن الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها ألمانيا حاليا ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وما اسماه «حرب البنك المركزي الأوروبي» الضرورية ضد التضخم، بخلاف ضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم، بحسب موقع «cnbc».

وصل النمو الإجمالي الناتج للمحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، إلى ما يقارب العدم خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، في المعدل الفصلي، ذلك بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.

كان إجمالي الناتج المحلي متراجع بشكل متوالي بنسبة 0,4% و0,1% في الربعين السابقين، وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية، حيث أكد الوزير ضرورة تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة.

وشدّد الوزير على وجود «بارقة أمل» تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى ارتفاع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه، لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفًا عن شركائها الرئيسيين «لذلك من الضروري التحرك»، وفق وزير الاقتصاد.

إزالة الحواجز أمام الاستثمار

وأكد حاجة الدولة إلى إزالة الحواجز أمام الاستثمار وإزالة غابة البيروقراطية التي تقبع فيها ألمانيا، ذلك بالرغم من تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الألماني الركود الفني -أي ربعين متتاليين من الانكماش- وأن ذلك سيكون موقتًا، حيث سجل مؤشر المشتريات انخفاضين كبيرين في يوليو وأغسطس، ما يشير إلى أن مزيدًا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني يلوح في الأفق في الربع الصيفي.

ويمكن أن ينهي الاقتصاد الألماني العام بنتيجة سلبية متذيلاً مجموعة دول منطقة اليورو، بحسب موقع «cnbc».