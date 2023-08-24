أستاذ اقتصاد دولي: تجمع بريكس الأسرع نموا عالميا

قال كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، إن تجمع دول بريكس هو الأسرع في النمو الاقتصادي، موضحًا أن الدول الأعضاء هم تكتل لمجموعة من الدول متفقين على سياسات اقتصادية ومالية وأيضا سياسية.

زخم دولي

وأشار «العمدة»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنه منذ عام 2010 لم تدخل أى دولة جديدة في عضوية مجموعة بريكس ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك زخمًا دوليًا، موضحا أن تجمع بريكس يعمل على حل مشاكل الأعضاء الاقتصادية.

85 % من التجارة العالمية مازالت بالدولار

وتابع: «النظام المالي العالمي غير عادل والمستفيد منه الغرب والمتضرر منه دول أفريقيا والشرق وسيطرة الدولار تقل بشكل بطيء ولكن لا يزال الدولار يمثل 85% من التجارة العالمية»، موضحا أن «العلاقة بين الدولار والاقتصاد العالمي هي المسيطر إلى الآن والمستفيد الأكبر منها أمريكا وحلفاءها وأمريكا تحارب أي فكرة لتعاملات خارج الدولار».

قادة تجمع بريكس

وأوضح أن قادة تجمع بريكس يتبنون التعامل بدون الدولار ووجود عملة أخرى وإقامة عالم متعدد الاقطاب اقتصاديا، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تحارب كل هذه الأفكار بكل الطرق.