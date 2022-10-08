اقتصاد الحرب الروسية الأوكرانية.. ألمانيا تواجه 3 أزمات كبرى «فيديو»

نشرت فضائية «إكسترا نيوز» تقريرا حول اقتصاد الحرب في دولة ألمانيا، كاشفًا عن أنه لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تعصف باقتصاد العالم، وتلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد، والذي بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة.

الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل خاص على ألمانيا

وتؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل خاص على ألمانيا، حيث دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عاما، وحذر المكتب الفيدرالي للإحصاء من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، الذي وصل في مايو الماضي إلى 7.9%.

ألمانيا تواجه 3 تحديات كبرى

وعلى الرغم من جهود الحكومة الألمانية الضخمة من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية الناتجة من الحرب الأوكرانية، إلا أنها تواجه 3 تحديات كبرى.

التحدي الأول هو ارتفاع أسعار الطاقة على نحو كبير وجنوني، ما وجه ضربة قاسمة لقطاعات الإنتاج والتصنيع.

التحدي الثاني لألمانيا هو الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الإنتاج المعتادة أو خفض تكلفة المنتج.

التحدي الثالث بضعف الطلب على المنتجات الألمانية محليا ودوليا، وفي هذا السياق فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.2%، في حين توقعت أن ينمو الاقتصاد بنحو 2.5% في عام 2023.