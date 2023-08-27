مشروع شبابي يبيع منتجات يدوية من الملح في بورسعيد.. للعلاج والاسترخاء

مجموعة من 4 شباب دشنوا مشروعًا قبل نحو عام بمنطقة جبال الملح بمنطقة بورفؤاد في مدينة بورسعيد، يبيعون خلاله المنتجات اليدوية المصنوعة من الأخشاب والملح الصغري بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وتصل حتى 1500 جنيه حسب المنتج.

مشروع منتجات مصنوعة من الملح

وبحسب محمو أبو سليمة أحد القائمين على المشروع، فإنّ المشروع يضم بعض المنتجات المصنوعة من الملح التي تمنع الروائح والحشرات، وأخرى تعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة وعلاج حب الشباب وطرد السموم من الجسم بالإضافة إلى المنتجات التي تساعد الجسم على الاسترخاء وتنشر الطاقة الإيجابية وتساعد على التركيز والتنفس بشكل سليم.

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